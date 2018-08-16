Новикомбанк сообщил о крупных соглашениях с предприятиями ОПК

Москва, , 12:35 — REGNUM Новикомбанк планирует подписать соглашения на общую сумму 50 млрд рублей с ведущими российскими предприятиями в области авиастроения, двигателестроения и судостроения в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018», сообщает 16 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

Как пояснила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, содействие развитию реального сектора экономики является одним из основных направлений работы банка, а участие в военно-промышленном форуме «Армия-2018» позволит расширить сотрудничество с партнерами.

Георгиева пояснила, что на форуме планируется провести ряд встреч с представителями крупнейших предприятий России с целью заключения с ними соглашений, как о стратегическом партнерстве, так и об организации обслуживания сотрудников компаний.

Также Новикомбанк выступит в качестве организатора круглого стола на тему «Актуальные вопросы организации финансирования оборонно-промышленного комплекса России». Во время мероприятия эксперты банка расскажут о требованиях при организации финансирования оборонно-промышленного комплекса России, инструментах поддержки проектов по диверсификации производства, а также об институте уполномоченных банков по сопровождению контрактов в сфере гособоронзаказа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке. Организатор мероприятия — Минобороны РФ.