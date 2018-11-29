Дальневосточные таможни начали оформлять авто без «экстренной кнопки»

Владивосток, , 09:18 — REGNUM Паспорта транспортных средств оформлены на первые 47 иномарок без устройства вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Отмечается, что, согласно действующему временному порядку ввоза подержанных праворульных автомобилей для собственных нужд, ввезти авто без устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» могут лишь граждане, имеющие постоянную регистрацию в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко заявил, что поддерживает инициативу об отмене обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили, которые ввозят в Приморье из Японии.

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