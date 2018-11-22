Медведев утвердил порядок ввоза иномарок без системы ГЛОНАСС — пока на год

Владивосток, , 03:40 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока без установки на них системы ГЛОНАСС, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Это стало возможным, в том числе после обращения в правительство врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.

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Временный порядок действует в отношении бывших в употреблении праворульных машин, ввозимых на территорию России жителями Дальневосточного федерального округа или переселяющимися на постоянное место жительства в ДФО, и позволяет в течение года ввезти одно транспортное средство категории M1 или N1 без установки на него аппаратуры вызова экстренных служб системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Дмитрий Медведев поручил Федеральной таможенной службе, МВД, Минэкономразвития, Минпромторгу, Росаккредитации и Росстандарту обеспечить применение этого временного порядка. Документ вступает в силу по истечении пяти дней с момента подписания и будет действовать в течение года с момента принятия.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой об изменении правил установки системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки, выступил глава Приморья Олег Кожемяко:

«Нельзя вводить нормы, которые ухудшают положение людей, тем более что в условиях края система работает с перебоями. Поэтому я предложил, чтобы эта мера была приостановлена и дала возможность людям самим выбирать, устанавливать кнопки на подержанные праворукие автомобили или не устанавливать».

Приморцы выходили на митинги и пикеты против введения системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На фоне требований по обязательной установке экстренной кнопки на автомобильном рынке Приморья наблюдался резкий спад продаж иномарок.

Дмитрий Медведев, находясь 16 ноября с рабочим визитом во Владивостоке, заявил, что поддерживает инициативу Олега Кожемяко об отмене обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили.

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