Один год — одна машина: утвержден порядок ввоза иномарок без ЭРА-ГЛОНАСС

Москва, , 07:43 — REGNUM Временные правила позволяют жителям Дальнего Востока ввезти в Россию один подержанный автомобиль с правым расположением руля, не оснащая его системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об утверждении временного порядка ввоза иномарок написал на своей странице в Twitter премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ввезти одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» можно будет в течение года, говорится в сообщении. Соответствующий документ подписан 21 ноября.

Профильным ведомствам поручено обеспечить применение временного порядка, который вступит в силу через пять дней после подписания документа, говорится на сайте правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Дмитрий Медведев согласился рассмотреть вопрос об изменении правил использования аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко. Глава региона рассказал, что требования к установке системы на ввозимое транспортное средство обременительны для людей с небольшим доходом, которые приобретают подержанное авто.

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