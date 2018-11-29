В аэропорту китайского Ханчжоу с иностранцами теперь будут говорить роботы

Ханчжоу, Китай, , 05:48 — REGNUM Двадцать многоязычных переводчиков с функцией распознания речи будут запущены в миграционных отделах Международного аэропорта Сяошань в провинции Чжэцзнян на востоке Китая, сообщает 28 ноября агентство Синьхуа.

Три аппарата могут распознавать более 40 языков, при этом, простые предложения могут быть переведены всего за три секунды. Благодаря этому общение с миграционной инспекцией может занять всего около трех минут.

В 2017 году миграционный отдел аэропорта Ханчжоу принял 4,75 млн въезжающих и выезжающих туристов, совершив 30 тыс. международных рейсов. Количество туристов увеличился до 4,91 млн человек в 2018 году, что на 530 тыс. иностранных гостей больше. По словам администрации аэропорта, в основном поток туристов увеличился за счет неанглоязычные страны вроде Японии и Южной Кореи, а также России.

В такой ситуации, миграционные отделы аэропорта с трудом справляются с наплывом иностранных гостей, что и привело администрацию воздушной гавани прибегнуть с современным технология, не требующих серьезного участия человека. Если эксперимент пройдет успешно, в будущем подобного рода аппараты будут установлены в большем количестве городов Чжэцзяна.

Напомним, что современные системы распознавания речи и лиц в Китае вовсю помогают не только взаимодействовать между людьми разных языков, но и ловить преступников. Благодаря системе распознавания лиц на вокзалах городов Чанчжоу, Исин, Ханчжоу и Нанькин уже помогли поймать сотни беглых преступников.

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