«Большой брат» помог задержать более сотни беглецов на вокзалах Китая

Нанкин, Китай, , 08:30 — REGNUM Полиция арестовала 137 беглецов в провинции Цзянсу на востоке Китае после того, как система распознавания лиц была установлена на железнодорожных станциях в мае прошлого года, сообщает издание chinanews.com.

Железнодорожные вокзалы в городах Чанчжоу, Исин, Чжэцзян и Нанкин обзавелись системами распознавания лиц. Местные власти отметили, что система предупреждения немедленно сообщает полиции, если подозреваемый был распознан при входе на станцию. В одном случае беглец по фамилии Ли был пойман полицией всего через 10 минут с того момента, как появился на вокзале Чанжоу 8 июля текущего года.

Напомним, что власти Китая совместно с такими интернет-гигантами, как Tencent, Alibaba, Baidu и прочими, активно продвигают технологии искусственного интеллекта, «больших данных» и нейронных сетей, которые применяются в рамках новейшей технологии распознавания лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые китайские эксперты прогнозируют, что уже в течение 10 лет подобная система будет внедрена на большинстве железнодорожных станций и использоваться не только для поимки преступников, но и для пропуска в поезд, где своеобразным «билетом» будет считаться лицо человека.

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