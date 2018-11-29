Нефть дешевеет. А бензин?

Москва, , 03:36 — REGNUM Оптимизм по отношению к ценам на топливо на российском рынке увеличился с падением цен на нефть, вслед за которым, по логике, должны поубавиться и экспортные аппетиты российских нефтяников. Тем не менее, цена на топливо застыла на имеющейся отметке, а в отдельных регионах даже продолжается рост. Причина — дефицит, но откуда же он взялся? О происходящем на топливном рынке в России пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Понять умонастроения российских «нефтяных королей», желающих продлить праздник сверхприбылей как можно дольше, можно из поведения компании «Роснефть», в середине ноября просто отказавшейся продавать топливо на бирже. Разница между спросом и предложением достигла шестикратной, что, разумеется, не могло не поддержать высокую цену. А пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в ответ на возмущенные запросы заявил о том, что компания обращается с рынком «так, как считает нужным». Если бы «Роснефть» была чисто иностранной фирмой, вероятно, такое поведение можно было бы счесть нормальным, но, согласно требованию правительства РФ (постановление №1035) еще от 2012 года, существует норматив на поставку топлива. И именно его «Роснефть» нарушила так, как будто она живет на другой планете и не обязана подчиняться.

Сейчас поставки продолжились, но переломный момент на рынке топлива еще не наступил, и судьба независимых АЗС пока что не ясна — их прибыльность крайне низкая, зачастую в создавшемся положении они получают одни убытки. И даже меры, которые были разработаны для стабилизации положения на рынке топлива, сейчас начинают играть против них. Например, заморозка цен, которая зафиксировала тяжелую ситуацию, но теперь не дает «независимым» достичь требуемой прибыльности.

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