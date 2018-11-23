Высокооктановый вопрос: цена нефти пошла вниз, а цена бензина?

Светлана Шаповалова, , 10:36 — REGNUM

Существенное падение цен на нефть несколько охладило экспортные аппетиты российских нефтяников, но до стабилизации на российском рынке моторного топлива ешь далеко. Бензин в России дешеветь не торопится, да и дефицит моторного топлива, который уже ощутили на себе жители многих регионов Сибири, никуда не делся.

Масла в огонь подлил недавний демарш «Роснефти»: компания отказалась от торгов топливом, попеняв на то, что «трейдеры создают условия для нерыночного ценообразования».

Тем не менее к концу текущей недели «октановых страстей» заметно поубавилось. И даже появились оптимистичные прогнозы по поводу окончания бензинового кризиса.

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«Кого мы там обездолили»

Итак, 15−16 ноября «Роснефть» отказалась продавать топливо на бирже. Заявок на продажу не было ни от Ангарского, ни от Саратовского, ни от Ачинского НПЗ, что привело к разнице между спросом и предложением в шесть раз. И тут сложно сказать, что удивило больше — вызывающее поведение или его пояснение.

«Мы чем-то обязаны этой бирже, женились на ней, мы клялись чем-то? Я не понял, кого мы там обездолили. Мы поставляем топливо на рынок, делаем это так, как считаем нужным», — заявил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

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Доподлинно неизвестно, знал ли бывший коллега, что «Роснефть» своими действиями нарушила требование правительства РФ, содержащееся в постановлении №1035 от 11 октября 2012 года, согласно которому поставки топлива должны быть равномерными и постоянным в течение месяца и составлять не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива, но позднее в своём письме, направленном в адрес антимонопольщиков, «Роснефть», по словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, поясняя своё неучастие в торгах, предъявила претензии к трейдерам, считая, что это они создают условия для нерыночного ценообразования.

Напомним, ранее примерно в том же самом глава Роснефти Игорь Сечин обвинил собственников независимых сетей АЗС. Хотя по большому счёту претензии стоило бы предъявлять российскому правительству.

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«С одной стороны, государство создало условия более выгодного для нефтяных компаний экспорта в ущерб поставкам на внутренний рынок, в том числе посредством роста налоговой нагрузки на внутренний рынок.

Свою роль играет также установка правительства на концентрацию рыночной власти в руках крупных нефтяных компаний. Фактически сфера нефтепереработки и оптовых поставок топлива у нас монополизирована. В свою очередь, чрезмерная концентрация рыночной власти в руках конкретных игроков создает колоссальные риски от поведения доминирующих игроков.

Это совсем недавно продемонстрировала НК «Роснефть», которая перестала с 15 ноября поставлять на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу топливо в свободную продажу, что привело к разнице между спросом и предложением в шесть раз», — отмечалось 21 ноября на конференции «Независимого топливного союза».

Маржинальность — цены вниз?

С начала текущей недели «Роснефть» возобновила продажу нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, правда, пока госкомпания заключает только мелкие и адресные сделки с другими вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНКами).

Но из разговора с вице-президентом Российского топливного союза Юрием Матвейко можно сделать вывод, что какой-то переломный момент на рынке произошёл, во всяком случае, о будущем независимых АЗС говорил он гораздо оптимистичнее, чем обычно.

«Роснефть» на бирже возобновила торги. Не совсем понятно, по какой формуле осуществляются сделки, они несколько адресного характера. Сейчас пытаемся в этом разобраться, но на бирже там же различные схемы торгов могут быть. Сейчас топливо появилось, «Роснефть» его продаёт.

Немножко напряжённость снялась, но с учётом того, что нефть значительно отыграла назад и подешевела на мировом рынке, в принципе, и на бирже должно было произойти снижение. В каких параметрах — не совсем понятно, но топливо, по нашему мнению, должно было серьезно опуститься в цене, но пока этого не случилось (я говорю о зимнем дизельном топливе), оно до сих пор там колеблется в районе 60 тысяч рублей за тонну.

Поэтому будем надеяться, что здравый смысл восторжествует, «Роснефть» начнёт исполнять обязательства, записанные по протокольным решениям и по четырёхстороннему приказу между нефтяными компаниями и регуляторами. Думаю, что рынок вернётся в то состояние, в котором от находился в начале 2018 года», — пояснил в интервью ИА REGNUM вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Впрочем, учитывая объявленную заморозку цен, у Независимого топливного союза нет такой уверенности. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов на недавней пресс-конференции сделал акцент на маржинальности в 4%, которые правительство РФ и крупные нефтяные компании оставили независимым АЗС.

«Сегодня ни о какой реальной прибыли речи не идет. Учитывая среднее по России значение мелкооптового индикатива, среднероссийская маржинальность отныне и до 31 марта 2019 года составит для независимых АЗС 1,7 руб./литр. При среднедневном проливе 10 000 литров в сутки операционные затраты составляют порядка 3 руб./литр.

Другими словами, правительство РФ, говоря о «маржинальности» в 4% для независимых АЗС, на самом деле говорит об убытках в размере 1,3 руб./литр. Предложенная правительством и нефтяниками разница между оптом и розницей фиксирует прежде всего перманентную убыточность независимых АЗС. При этом если бы не было «заморозки», то оптовые цены пошли бы вниз из-за резкого падения мировых цен на нефть и существенного уменьшения экспортной альтернативы внутреннему рынку», — подчеркнул глава Независимого топливного союза Павел Баженов.

«Дайте нам работать»

Росстат тем временем фиксирует рост цен на моторное топливо в 10 российских столицах. Более всего цены на него выросли в Тамбове и Самаре, на 0,5% и 0,4% соответственно.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации1) на 19 ноября 2018 года рублей за литр Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,47 41,54 44,83 50,27 46,29 Центральный федеральный округ 43,84 41,73 45,34 51,08 45,31 Белгород 42,70 40,99 44,23 49,64 44,86 Брянск 42,40 41,19 44,42 49,24 45,75 Владимир 43,34 41,65 45,22 49,06 46,48 Воронеж 44,73 42,49 45,94 49,58 45,37 Иваново 42,06 40,73 42,77 47,54 45,48 Калуга 41,15 39,82 42,79 47,79 43,16 Кострома 42,53 41,29 43,69 46,94 46,35 Курск 43,76 41,27 44,52 49,72 45,30 Липецк 43,15 41,44 44,91 49,55 44,81 Московская область 44,01 41,68 45,41 51,66 45,30 Орел 43,82 41,56 44,24 49,87 44,73 Рязань 42,98 41,59 44,69 49,90 45,38 Смоленск 43,23 41,35 44,95 47,80 45,37 Тамбов 43,31 42,04 45,15 49,24 44,34 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 45,76 Тула 44,16 41,60 44,92 50,32 45,39 Ярославль 41,93 40,67 43,10 47,58 44,77 Москва 45,81 42,30 46,03 51,56 45,72 Северо-Западный федеральный округ 44,09 41,90 45,29 51,81 47,56 Петрозаводск 42,85 41,45 44,96 49,10 48,04 Сыктывкар 42,61 41,59 43,89 51,04 48,27 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 45,93 Нарьян-Мар 44,96 44,14 48,09 … 52,43 Вологда 43,39 42,31 45,03 48,70 47,81 Калининград 45,82 43,48 46,12 52,43 47,15 Ленинградская область 43,62 42,03 45,18 51,93 46,78 Мурманск 44,55 42,61 45,58 47,90 49,84 Великий Новгород 43,91 41,10 44,21 51,99 45,86 Псков 43,56 41,05 44,33 49,44 46,52 Санкт-Петербург 44,86 41,92 45,45 52,26 47,49 Южный федеральный округ 44,66 42,76 46,37 51,12 44,95 Майкоп 44,51 43,04 46,66 52,55 44,65 Элиста 43,79 42,23 45,39 … 44,09 Симферополь 49,50 46,95 50,09 55,99 50,30 Краснодар 44,92 42,84 46,38 50,93 44,18 Астрахань 43,32 41,75 45,31 48,66 44,66 Волгоград 43,02 41,50 45,07 50,50 44,07 Ростов-на-Дону 45,22 42,92 46,24 50,63 44,53 Севастополь 47,15 45,94 48,26 55,99 48,66 Северо-Кавказский федеральный округ 44,39 42,63 45,74 49,76 43,42 Махачкала 45,29 43,92 45,92 49,19 45,55 Назрань 41,51 39,90 42,47 … 38,01 Нальчик 45,49 42,53 46,16 51,46 44,17 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 44,06 42,23 44,97 51,33 44,19 Грозный 42,62 41,42 43,53 46,73 38,90 Ставрополь 44,41 42,91 46,44 51,14 45,08 Приволжский федеральный округ 42,66 40,89 44,11 49,41 45,64 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 45,85 Йошкар-Ола 42,71 41,08 44,66 50,02 46,16 Саранск 42,78 41,29 44,58 47,14 46,50 Казань 41,88 40,45 43,07 49,49 43,65 Ижевск 41,66 40,78 44,00 51,00 46,10 Чебоксары 43,97 40,91 44,43 50,01 46,21 Пермь 43,47 41,37 44,39 49,33 47,43 Киров 43,26 41,76 45,45 50,95 47,04 Нижний Новгород 43,51 41,17 44,36 48,72 45,47 Оренбург 42,82 40,76 44,59 49,09 46,72 Пенза 42,34 40,84 43,88 48,17 43,87 Самара 43,26 40,87 44,37 50,55 45,51 Саратов 42,67 41,38 44,66 49,50 44,85 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 44,65 Уральский федеральный округ 42,13 40,31 43,47 49,05 46,20 Курган 41,58 39,77 42,60 46,81 45,67 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 46,08 Тюмень 43,12 40,49 44,10 48,97 47,28 Ханты-Мансийск 46,08 44,14 46,69 50,67 52,72 Салехард 41,93 41,53 42,85 … 46,22 Челябинск 40,70 39,27 42,76 48,13 43,90 Сибирский федеральный округ 42,41 40,91 43,52 48,13 47,76 Горно-Алтайск 43,07 41,87 44,45 48,67 46,38 Улан-Удэ 42,96 40,97 43,40 46,43 47,12 Кызыл 45,49 44,37 47,11 49,26 55,24 Абакан 42,22 41,06 43,47 47,31 48,13 Барнаул 41,29 40,54 42,57 47,70 46,92 Чита 46,72 45,06 47,05 51,15 50,99 Красноярск 42,19 41,07 43,49 48,66 48,52 Иркутск 44,19 42,35 45,03 47,93 47,10 Кемерово 42,36 40,21 42,97 48,33 46,58 Новосибирск 41,70 40,43 43,41 48,09 48,71 Омск 41,41 40,28 42,72 48,43 47,32 Томск 41,82 40,09 42,14 46,61 47,63 Дальневосточный федеральный округ 44,45 43,45 45,08 47,25 50,40 Якутск 53,91 53,59 53,69 55,45 55,96 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 53,68 Владивосток 43,09 42,08 42,87 46,36 47,22 Хабаровск 42,01 41,41 43,25 44,05 46,48 Благовещенск 44,15 42,82 44,73 47,06 49,42 Магадан 50,98 49,52 53,21 … 57,06 Южно-Сахалинск 46,68 44,99 46,79 51,84 52,83 Биробиджан 43,61 42,82 44,37 44,20 50,40 Анадырь 56,11 55,00 58,00 … 57,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

Ну, а что же регуляторы? Непонятно, последует ли наказание за демарш «Роснефти», но складывается ощущение, что для ФАС России этот значимый участник топливного рынка оказался просто не по зубам, поэтому решено напирать на тех, кто послабее, — региональные сети независимых АЗС.

В Забайкальском крае сеть БРК снизила цену бензина, закупив немного топлива у «Роснефти», но рынок по-прежнему лихорадит: поставляемых объёмов хватает далеко не всем и не в нужном количестве.

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Независимые АЗС тем временем заявили, что продают бензин по той стоимости, которую им установили. По мнению участников Независимого топливного союза, решить проблемы рынка могли бы несколько простых шагов: отмена акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо, отмена режима директивного ценообразования и либерализация цен. Они полагают, что проблемы решились, если бы ВИНКи продавали 100% объемов нефтепродуктов, произведенных внутри страны, на бирже, а государство взяло курс на демонополизацию нефтегазовой отрасли.

«Эти меры позволят не только остановить рост цен на топливо, но и приведут к снижению цен. Независимые АЗС готовы продавать бензин и по 30 рублей за литр, если при этом будет маржинальность в 15%. Дайте нам работать в рынке, и это позволит уменьшить стоимость и повысит качество нефтепродуктов», — заверил глава Независимого топливного союза Павел Баженов.

Любопытно, что в регионах, где сети вертикально интегрированных холдингов развились хорошо, ситуация, похоже, начинает выравниваться.

«Мы сейчас ежедневно контактируем с «Роснефтью» и «Газпромнефтью». Представители этих компаний сейчас реально пытаются сделать всё для того, чтобы обеспечить топливом независимые АЗС. Но, как я говорил, в один день ничего не случается, это не снег растопить, чтоб потом воды отдать, здесь идёт плановая большая работа, и, как заверяют нефтяники, «большие начальники в Москве уже понимают эту проблему и увеличивают поставку объемов топлива в регионы», — пояснил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

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По его словам, если так пойдёт и дальше, то до повсеместного закрытия независимых АЗС не дойдёт.

Но хотелось бы уверовать также и в то, что вместе с падением мировой цены нефти опустится и цена бензина. А так вся эта история с бензиновым ажиотажем весьма напоминает ситуацию на хлебном рынке: несмотря на двукратное снижение стоимости зерна по итогам 2017 года, цена хлеба не понизилась, а кое-где и вовсе пошла в рост. Для того чтобы устранить эти диспропорции, нужны системные экономические преобразования отраслей (пересмотр источников взимания топливных акцизов, налогов в бензине и прочего), а у нас который год определяющим фактором является сиюминутная выгода сырьевых компаний.