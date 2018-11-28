В России с 1 декабря подорожают запчасти для ремонта по ОСАГО

Москва, , 12:47 — REGNUM Российский союз автостраховщиков (РСА) составил новую редакцию справочников, по которым будет рассчитываться стоимость автозапчастей по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом сообщает 28 ноября РБК.

Отмечается, что по новым ценам стоимость запчастей будет рассчитываться уже с 1 декабря. Также в РСА уведомили, что после перехода на новые справочники цены на запчасти вырастут в среднем на 6,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября зампредседателя Центробанка России Владимир Чистюхин заявил, что тарифы ОСАГО после реформы вырастут не более, чем на 1,5%.

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