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В ЦБ оценили рост тарифов после реформы ОСАГО

Экономика

Он не должен быть значительным, считают представители регулятора

В ЦБ оценили рост тарифов после реформы ОСАГО
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рост тарифов

Москва, 7 ноября 2018, 16:22 — REGNUM  Тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) после реформы не вырастут не более, чем на 1,5%. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по финансовому рынку и транспорту, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Так, по его словам, в ходе обсуждения реформы ЦБ провел три актуарных оценки.

«Последняя показала, что средняя стоимость тарифов практически не должна вырасти, отклонение будет равняться не более 1,5%. То есть рост стоимости, если он и будет, то он не должен превысить по актуарным расчетам 1,5%», — отметил Чистюхин.

Речь идет о законопроекте о реформе ОСАГО — так называемой либерализации, инициаторами которой выступают Минфин и ЦБ. Так, предполагается, что расчет некоторых коэффициентов будет индивидуальным для каждого водителя. Кроме того, инициатива также изменяет порядок расчета коэффициента «бонус-малус» и «возраст-стаж».

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Обязательное страхование автогражданской ответственности
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