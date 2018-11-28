Подрядчик нижегородского метро заплатил крупную неустойку: подробности

Нижний Новгород, , 12:10 — REGNUM Стали известны подробности судебного спора заказчика продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, в рамках которого была построена новая станция метро «Стрелка», сданная в июне 2018 года, и подрядчика — ООО «СК «Управление строительства-620». С компании была взыскана неустойка в размере 20 млн рублей, хотя истец требовал взыскания свыше 0,5 млрд рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, муниципальный контракт МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» подписало с ООО в марте 2015 года. Стоимость всего проекта оценивалась в 11,662 млрд рублей, из которых федеральный бюджет предоставил свыше 6,2 млрд рублей. Стоимость контракта по итогам конкурса составила более 10,396 млрд рублей.

По первоначальным условиям, подрядчик должен был выполнить работы за 37 месяцев, но в контракте также были прописаны промежуточные сроки работ. Весной 2018 года срок завершения строительства был сдвинут на конец мая, а фактически станцию «Стрелка» сдали в начале июня.

Компания-подрядчик создана в ноябре 2005 года, юрадрес — Москва, уставный капитал — 1 022 040 рублей. Гендиректор и совладелец — Владислав Костенко, также в число участников ООО входят Николай Батырев и Александр Новоселов. Доля Костенко в компании — 99,8%. В разные годы он выступал соучредителем и учредителем еще ряда юрлиц, в том числе — ООО «Крымское управление строительства», ООО «СМУ-6» (Санкт-Петербург), ООО «Метрострой Воронеж».

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4 июля 2018 года заказчик проекта обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о взыскании неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по муниципальному контракту №2Г-15 от 23.03.2015 года. Изначально заявлялась сумма 625 892 594,37 рубля, позднее её снизились до 571 617 429 рублей 80 копеек.

В ходе слушаний ответчик заявил ходатайство о проведении экспертизы с целью определения периодов простоя и оценки его влияния на сроки выполнения работ по муниципальному контракту. Суд посчитал это нецелесообразным.

«Ссылаясь на производство работ посредством тоннелепроходческого механизированного комплекса (далее — ТПМК), ответчик указал на непредвиденную свалку мусора по трассе строящихся тоннелей, вынужденное изменение трассы проходки ввиду наличия на пути трасс дубовых свай, необходимость снижения скорости проходки в опасных зонах расположения жилых домов, увеличение времени производства работ ввиду расселения дома № 2 «А» по ул. Советской г. Н. Новгорода, недостаточное гидрогеологическое обследование территории строительства. Указанные обстоятельства, по мнению ответчика, свидетельствуют о невозможности выполнения работ в течение 88 дней, поэтому договорные сроки их выполнения подлежат соответствующему увеличению», — отмечалось в материалах суда.

В итоге часть претензий истца были сняты, а размер неустойки сокращён до 20 млн рублей.