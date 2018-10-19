Строительство нижегородского метро: контракт исполнен не полностью?

Нижний Новгород, , 05:23 — REGNUM Муниципальный контракт на продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, в рамках которого была построена новая станция метро «Стрелка», сданная в июне 2018 года, стал предметом судебного разбирательства. Арбитражный суд Нижегородской области отказал подрядчику — ООО «Управление строительства-620» во внесении изменений в контракт, касающихся сроков завершения работ по второму пусковому комплексу, которые были приостановлены. В рамках слушаний со стороны подрядчика прозвучали претензии к заказчику «о нарушении заказчиком сроков финансирования объекта строительства, оплаты выполненных работ, а также о предоставлении проектно-сметной документации с недостатками». Решение суда может быть ещё обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, контракт на строительство нижегородского метрополитена был заключён 23 марта 2015 года. По его условиям подрядчик должен был выполнить «комплекс работ по строительству объекта «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап — продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка» г. Нижний Новгород и другие связанные со строительством работы». Срок завершения работ составлял 37 месяцев со стартом 23 марта 2015 года, но уточнялось, что «промежуточные сроки выполнения работ определяются графиком исполнения контракта», а в случае, если исполнение контракта по независящим от сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно, то они могут быть изменены на основании решения местной администрации. В апреле 2018 года по решению мэрии сроки были изменены на 31 мая 2018 года.

11 мая подрядчик сообщил заказчику — муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» «о приостановлении работ по исполнению контракта в части сооружения вентиляционной сбойки №3», сославшись «на сложные гидрологические условия, не учтенные проектной документацией» — «вдоль тоннелей в направлении от Мещерского озера к строительной площадке при сооружении вентиляционной сбойки, сооружаемой горным способом, при которых возникли сложности по закреплению грунтового массива для проходки вентиляционной сбойки без продления сроков выполнения работ по контракту».

В своём письме ООО сообщило, что сооруженные ограждающие конструкции не обеспечивают защиту от притока воды и стенок котлована, а это, в свою очередь, привело к необходимости устройства дополнительных водопонизительных скважин, но и это не дало нужного результата. В качестве решения проблемы компания предложила выделить два пусковых комплекса. Первый включал весь объем работ по контракту за вычетом работ по сооружению вентиляционной сбойки перегонных тоннелей вентствола ВУ-2 и должен был завершиться до 31 мая 2018 года, а второй — работа по сооружению вентиляционной сбойки. Последний предлагалось завершить до 30 ноября 2018 года. Проект разделили на два этапа, но по второму сроки не продлили.

Напомним, в июне 2018 года станция «Стрелка», строящаяся в рамках первого пускового комплекса данного проекта, была сдана, а по тому объекту, что планировался как второй этап, работы «приостановлены, по сегодняшний день не возобновлены».

Именно вопрос продления сроков исполнения контракта по второму пусковому комплексу и рассмотрел Арбитражный суд Нижегородской области, куда 5 июня 2018 года обратилось ООО «Управление строительства-620».

«Доводы истца о нарушении заказчиком сроков финансирования объекта строительства, оплаты выполненных работ, а также о предоставлении проектно-сметной документации с недостатками, могут иметь значение при определении степени вины в просрочке выполнения обязательств по контракту, однако они не являются основанием для изменения условий государственного контракта», — отметил суд и отклонил требования истца.

Помимо этого, в суде прозвучало, что «работы по сооружению 2-го пускового комплекса приостановлены, по сегодняшний день не возобновлены, в связи с чем не представляется возможным продлить срок их выполнения ввиду неопределенности срока возобновления их выполнения».

Решение суда ещё может быть обжаловано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость проекта составила свыше 11,662 млрд рублей, из которых федеральный бюджет выделил 6,226 млрд рублей.

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