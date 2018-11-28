Заводы и полигоны: в Дагестане начнут по-новому бороться с мусором

Махачкала, , 09:58 — REGNUM В Дагестане начнут работать семь новых заводов по сортировке мусора и один — по его переработке. Кроме того, выделены средства на строительство четырёх полигонов для захоронения твердых бытовых отходов. Об этом 27 ноября на заседании Совета безопасности республики рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Набиюла Карачаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Дагестана.

По словам главы ведомства, сегодня свалки в республике располагаются на неподготовленных землях, иногда рядом с населенными пунктами. Утилизация мусора часто сводится к банальному сжиганию со всеми вытекающими вредными последствиями для окружающей среды и здоровья людей.

Министр заверил, что регион будет переходить на новую систему работы с ТБО. Уже имеется утвержденная председателем правительства Дагестана Артёмом Здуновым «дорожная карта», протокол и жесткий график мероприятий для решения имеющихся в этой сфере проблем.

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Напомним, что «мусорный» вопрос в Дагестане, и особенно в столице — Махачкале, стоит остро уже не первый год. В 2017 году в «Экологическом рейтинге российских городов», составленном ОНФ совместно с Минприроды России, Махачкала была признана самым грязным городом страны.

В октябре 2018 года комитет Госдумы по экологии предрёк мусорный коллапс 19 субъектам России, которые не подготовлены к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. В данном списке значилась и Республика Дагестан.

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