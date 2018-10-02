«Мусорный вопрос» в Дагестане решат компании из Москвы, Турции и Чехии

Махачкала, , 14:25 — REGNUM За решение «мусорного вопроса» в Дагестане готовы взяться компании из Москвы, Турции и Чехии. Они выразили желание стать региональными операторами по утилизации твердых бытовых отходов. Об этом 1 октября на совещании по вопросу перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в правительстве Дагестана заявил министр природных ресурсов и экологии РД Набиюлла Карачаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

По его словам, республика разделена на шесть зон, по трем из них уже определились с операторами. Кроме того, уже выделены места под размещение современных полигонов и семи мусоросортировочных заводов. Инвесторы готовы потратить в течение 10 лет на территории республики значительную сумму, отметил министр.

По словам премьер-министра Артёма Здунова, на переход к новой системе обращения с твердыми и коммунальными отходами остается всего три месяца. В настоящее время утверждена согласованная с Росприроднадзором территориальная схема обращений с отходами, есть несколько зон, по некоторым из них проведены конкурсы. Еще по нескольким, как отметил глава правительства, этот вопрос в процессе решения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ровно год назад, осенью 2017 года эксперты Общероссийского народного фронта выяснили, что на всей территории Дагестана расположен только один полигон твердых коммунальных отходов, где за год утилизируют около 216 тыс. тонн отходов.

При этом в целом в Дагестане за год образуется примерно 921 тыс. тонн мусора. Остается загадкой, как отметили «фронтовики», куда деваются остальные 705 тыс. тонн.