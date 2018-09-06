Посадки будут: кто ответит за самострои-долгострои Hyatt во Владивостоке?

Владивосток, , 06:54 — REGNUM Власти Приморья передали в правоохранительные органы и силовые структуры список людей, по их мнению, нанёсших ущерб краевому бюджету при строительстве двух пятизвездочных отелей «Хаятт», сообщает ИА REGNUM.

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Врио главы региона Андрей Тарасенко на пресс-конференции 5 сентября сказал, что администрация Приморского края отправила в Следственный комитет подробный список фамилий тех, кто нанёс своими действиями при строительстве двух отелей «Хаятт» ущерб краевой казне. Глава региона сказал, что, помимо ФИО, в списке есть все экспертизы и расчёты.

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Но есть и хорошие новости: «Хаятты» получили проектно-сметную документацию, до этого они фактически были самостроями — никаких документов не было. И вот на эти самострои бывшие руководители Приморья потратили более 18 млрд рублей. Тарасенко акцентировал, что достраивать гостиницы за счёт краевого бюджета он не намерен. Всё дальнейшее строительство будут оплачивать инвесторы. Ещё год назад он снял один из отелей с торгов и принял решение о поиске инвесторов для достроя.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство двух пятизвёздочных гостиниц началось в 2009 году и должно было завершиться в 2012 году — к саммиту АТЭС. Сроки сдачи регулярно переносились.

Сдача двух отелей-долгостроев с 2009 года — одна из основных задач, озвученных полпредом президента в ДФО Юрия Трутнева Андрею Тарасенко.

«Достроить гостиницы должен хотя бы третий губернатор», — сказал Трутнев и вручил для этих целей врио губернатору строительный мастерок.

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