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Жителей Дагестана научили платить налоги

Экономика

За 10 месяцев 2018 года собрано на 2,1 млрд рублей больше, чем в 2017 году

Махачкала, 28 ноября 2018, 08:41 — REGNUM  В бюджет Дагестана за 10 месяцев 2018 года поступило 21,4 млрд рублей налоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года сумма сборов выросла на 2,1 млрд рублей (на 7,7%). Об этом 27 ноября в ходе заседания коллегии налоговой службы Дагестана рассказал руководитель регионального управления Газинур Апсалямов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Из общего объема налоговых средств в республиканский бюджет поступило 15,5 млрд рублей, в местные бюджеты — 5,9 млрд рублей. Выросли по сравнению с первыми десятью месяцами 2017 года также и платежи по НДФЛ — на 1,3 млрд рублей или на 13,7%.

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Напомним, в марте 2018 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с Владимиром Васильевым сказал, что Дагестану нужно выводить экономику из тени и научиться собирать налоги. Лидер государства напомнил, что республика на 70% является дотационной.

С момента вступления Васильева на должность руководителя региона, он неоднократно заявлял о необходимости тщательной работы в направлении «обеления» местной экономики. Политик и члены регионального правительства встречались с работниками рынков, владельцами автозаправок и банкетных залов, с директорами строительных компаний и кирпичных заводов, призывая их платить положенные налоги, чтобы не оказаться привлеченными к ответственности.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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