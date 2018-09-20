Новое жильё с начала 2018 года получили свыше 4,8 тыс. военнослужащих ВВО

Хабаровск, , 11:01 — REGNUM В начала 2018 года 625 семей военнослужащих Восточного военного округа получили жилищные субсидии на приобретение жилья. Как уточнили в пресс-службе военного ведомства 20 сентября, в общей сложности выплаты составили 3,96 миллиарда рублей.

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Всего в новое жильё переехали свыше 4,8 тысячи военнослужащих. Из них готовые для постоянного проживания квартиры получили 37 семей. Ещё свыше 4,2 тыс. человек Минобороны обеспечило служебными помещениями.

Ещё 176 семей военнослужащих планируется обеспечить жильём до конца 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-июль 2018 года военнослужащим Восточного военного округа было выдано свыше 2,7 млрд рублей на строительство и приобретение жилья. Воспользоваться жилищной субсидией за этот период смогли свыше 400 семей.

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