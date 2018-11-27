Нефтяной рынок немного «взбодрился»

Москва, , 09:41 — REGNUM Цены на нефть начали понемногу восстанавливаться после падения 23 ноября к более чем однолетним минимумам под отметкой $59. Нефть марки Brent 26 ноября в моменте превышала уровень $61, но закрылась в районе $60,60. Сегодня, 27 ноября, с утра котировки пребывают под небольшим давлением, снова угрожая отметке $60, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Отскок цен от минимумов был уместным, прежде всего, с технической точки зрения. Перекупленность актива и провал под отметку $60 привлек покупателей, но поскольку на рынке по-прежнему присутствует целый ряд поводов для беспокойства, восстановление носит ограниченный и неуверенный характер. Участники рынка боятся открывать длинные позиции, поскольку не исключают нового обвала на рынке», — считает эксперт.

Между тем, рынок немного взбодрился на комментариях известных банков, включая Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup. Аналитики этих гигантов, оценивая ситуацию в сырьевом сегменте, высказались в пользу того, что падение цен будет временным, и в дальнейшем мы увидим их восстановление.

«В ближайшей перспективе, помимо общих рыночных настроений, рынок обратит внимание на статистику из США, где заявлен отчет API по запасам. Но в фокусе трейдеров остается предстоящее заседание ОПЕК+ и сигналы с этого фронта. Министр энергетики Эквадора сообщил, что его страна поддержит инициативу картеля по сокращению добычи. Но судя по отсутствию реакции рынка, игрокам нужны слова поддержки от ключевых фигур нефтяного рынка, таких как Саудовская Аравия и Россия», — пояснил Мащенко.

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