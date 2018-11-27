Ситуация на рынке нефти противоречивая

Москва, , 07:11 — REGNUM Цена на нефть Brent восстанавливалась 26 ноября после тяжелой пятницы (23 ноября). Так, стоимость барреля Brent на лондонской ICE увеличилась вечером первого рабочего дня недели на 3,3% и превысила психологически значимый уровень в $60, дойдя к вечеру до отметки в $60,95 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В «Прогнозе мировой энергетики», выпущенном Международным энергетическим агентством, содержится предсказание дефицита нефти, который может возникнуть после 2025 года. По прогнозу агентства, среднесуточная добыча нефти после 2025 года начнет падать на 6 млн баррелей в сутки ежедневно. А к 2030 году в мире вполне возможен дефицит нефти, как считают в агентстве.

Ситуация на рынке нефти достаточно противоречива. Нефть сейчас представляется сильно перепроданной. На $58 за баррель и тем более ниже этого уровня котировки пока не пошли. В преддверии саммита ОПЕК в Вене рынок будет следить за новостями из Саудовской Аравии. Сигналы о том, что в декабре ОПЕК и его партнеры не будут сокращать добычу нефти, могут еще больше опустить котировки нефти. В связи с этим прогноз по цене нефти на сегодня, 27 ноября, повышается до $60−62 за баррель Brent.

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