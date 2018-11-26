Целью падения нефти становится отметка $55 — эксперт

Москва, , 16:02 — REGNUM Причины распродаж на нефтяном рынке прежние — рекордный рост добычи в США, также рост добычи в рамках ОПЕК+. В частности, добыча нефти в Саудовской Аравии, как и в Штатах, достигла нового рекорда — 11,2 млн баррелей в день, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В свою очередь, по данным Росстата, в сентябре Россия добывала 10,64 млн баррелей нефти в сутки. Плюс подобная тенденция омрачается тем, что последние прогнозы говорят в пользу замедления роста мировой экономики. То есть на лицо снова наблюдается дисбаланс спроса и предложения», — пояснил эксперт.

Наглядно эту тенденцию можно отследить по статистике запасов нефти и нефтепродуктов от минэнерго США. Последние девять недель наблюдался устойчивый рост запасов нефти в нефтехранилищах.

«Цены на Brent на прошлой неделе ушли ниже диапазона поддержки 61−62 доллара за баррель. Теперь целью становится отметка 55 долларов за баррель — это уровни конца 2017 года. Не исключено, что эти уровни можно будет увидеть до конца 2018 года», — считает Капустянский.

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