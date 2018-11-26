Сбалансировать цены на нефть могут более жесткие меры — эксперт

Москва, , 13:19 — REGNUM Сильное давление на нефть происходит от роста предложения и замедления роста спроса, который, как ожидается, приведет к увеличению запаса нефти к следующему году. 2019 год станет нестабильным для нефтяного рынка, поскольку вопросы, связанные с перспективой замедления мировой экономики, и избыток предложения, как ожидается, увеличатся, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«На нефтяном рынке ситуация сложилась таким образом, что даже ожидаемое сокращение предложения, проведенное Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) после официального заседания 6 декабря, может оказаться недостаточным для противодействия объективным факторам. Сбалансировать цены на нефть могут более жесткие меры по сокращению добычи и поставок нефти на рынок. Как минимум до 2 млн баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

Нефтяные рынки также были отягощены сильным долларом США (DXY), который в этом году вырос против большинства других валют благодаря растущим процентным ставкам, которые вытащили деньги инвесторов из других валют, а также такие активы, как нефть, которые видны как более рискованно, чем доллар.

«При таком негативном сценарии в краткосрочной перспективе цены на нефть также оказываются под давлением и большая вероятность снижения до $57.50 за баррель для нефти марки Brent. А для сланцевой нефти WTI $48.20 за баррель», — считает Гасанов.

Читайте также: Главная задача нефти — остановить падение