Главная задача нефти – остановить падение

Москва, , 10:12 — REGNUM Котировки нефти 23 ноября продолжили обвал, впервые с октября 2017 года утратив важный уровень $60 и отметив минимумы под отметкой $59. Так, Brent завершила в минусе седьмую неделю кряду и предпринимает робкие попытки восстановления на торгах 26 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Инвесторов гложут сомнения по поводу предстоящей встречи ОПЕК и достижения договоренности о сокращении добычи. Есть опасения, что под давлением со стороны Америки, которая может шантажировать ситуацией с убийством журналиста Хашогги, Саудовская Аравия не решится на снижение производства в объемах, необходимых для предотвращения профицита», — отметил эксперт.

На сырьевых площадках сейчас присутствует повышенная нервозность, связанная, прежде всего, с неопределенностью вокруг предстоящего саммита. В такой обстановке не исключено, что выход из длинных позиций продолжится, а число коротких позиций будет расти. С другой стороны, после такого мощного обвала котировки выглядят привлекательными для покупок.

«Но для улучшения настроя игроков необходимы уверенные позитивные сигналы со стороны ключевых производителей. На данном этапе основная задача Brent — хотя бы остановить падение. Это станет возможным, если в ближайшее время на рынке не появится свежих медвежьих новостей. Главными факторами риска сейчас являются твиттер Трампа, статистика по запасам и добыче в США и общее отношение инвесторов к риску», — полагает Мащенко.

Читайте также: На нефтяном рынке случилась своя «чёрная пятница»