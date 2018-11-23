РусГидро вошло в топ-50 «зеленых энергокомпаний» мира

Москва, , 10:57 — REGNUM Российская компания «РусГидро» вошла в первую половину списка самых «зеленых энергокомпаний» мира — ежегодного рейтинга независимого международного агентства Energy Intelligence, сообщает 23 ноября пресс-служба предприятия.

В основе рейтинга лежат несколько критериев, основными из которых является оценка прямых выбросов двуокиси углерода на мегаватт/час произведенной электроэнергии и доля возобновляемых источников от общей установленной мощности без учета гидрогенерации.

В пресс-службе «РусГидро» отметили, что включение в рейтинг стало результатом развития различных направлений возобновляемой энергетики: проектов по строительству пяти малых ГЭС на Северном Кавказе, солнечных станций в Якутии и на Камчатке, а также ввод в эксплуатацию ветроустановок в арктическом посёлке Тикси.

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