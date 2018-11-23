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РусГидро вошло в топ-50 «зеленых энергокомпаний» мира

Экономика

Эксперты из Energy Intelligence оценивали несколько параметров, включая объем выбросов двуокиси углерода на мегаватт/час произведенной электроэнергии

РусГидро вошло в топ-50 «зеленых энергокомпаний» мира
Сайга20К
Здание Иркутской ГЭС с нижнего бьефа

Москва, 23 ноября 2018, 10:57 — REGNUM  Российская компания «РусГидро» вошла в первую половину списка самых «зеленых энергокомпаний» мира — ежегодного рейтинга независимого международного агентства Energy Intelligence, сообщает 23 ноября пресс-служба предприятия.

В основе рейтинга лежат несколько критериев, основными из которых является оценка прямых выбросов двуокиси углерода на мегаватт/час произведенной электроэнергии и доля возобновляемых источников от общей установленной мощности без учета гидрогенерации.

В пресс-службе «РусГидро» отметили, что включение в рейтинг стало результатом развития различных направлений возобновляемой энергетики: проектов по строительству пяти малых ГЭС на Северном Кавказе, солнечных станций в Якутии и на Камчатке, а также ввод в эксплуатацию ветроустановок в арктическом посёлке Тикси.

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Агентство Energy Intelligence уже более 60 лет специализируется на распространении информации и издании бюллетеней и специальных аналитических отчетов о рынках нефти, природного газа и энергетических ресурсов. Офисы агентства расположены в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне, Хьюстоне, Дубае, Москве, Сингапуре и Брюсселе.

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«Зеленая» энергетика
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