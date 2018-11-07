Российские энергетики запустили ветряную электростанцию в посёлке Тикси

Якутск, , 12:08 — REGNUM Уникальную ветряную электростанцию мощностью 900 кВт ввели в эксплуатацию российские энергетики в арктическом посёлке Тикси, сообщает 7 ноября пресс-служба Русгидро.

В церемонии пуска приняли участие гендиректор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, глава Якутии Айсен Николаев, исполнительный директор японской организации NEDO Такаси Омотэ, представители японских компаний «Такаоко Токо» и «Мицуи».

Отмечается, что в составе электростанции будут работать три ветроустановки в арктическом исполнении. Они способны выдержать суровые условия Заполярья: температуру до — 50ºC и ветер скоростью до 70 м/с. Оборудование произведено специалистами японской компании Komaihaltek.

По оценке энергетиков, станция обеспечит снижение объема потребляемого дизельного топлива на 500 тонн в год и повысит надёжность энергоснабжения полярного поселка, в котором сейчас проживают более 4600 человек.

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