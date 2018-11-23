«Русский ипотечный банк» и банк «Первомайский» лишились лицензий

Москва, , 09:53 — REGNUM Банк России отозвал лицензию на право осуществления деятельности у «Русского ипотечного банка» и банка «Первомайский». Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте регулятора.

В сообщении Центробанка РФ говорится о том, что «Русский ипотечный банк» игнорировал требования российского законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Также финансовая организация участвовала в сомнительных транзитных операциях.

Банк «Первомайский» лишен лицензии на основании того, что ключевым направлением его бизнес-модели «являлось кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что за пять лет начиная с 2013 года Банк России лишил лицензий более 400 и санировал более 30 российских банков.

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