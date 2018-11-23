Пятница, 23 Ноября 2018 года
11:04:05 МСК

Газпром планирует освоить 1,3 трлн рублей инвестиций в 2019 году

Экономика

Компания также планирует привлечь заёмные средства

Газпром планирует освоить 1,3 трлн рублей инвестиций в 2019 году
Александр Горборуков © ИА REGNUM
Осваивание бюджета

Москва, 23 ноября 2018, 09:51 — REGNUM  Общий объём освоения инвестиций компанией «Газпром» составит 1,3 трлн рублей в следующем году. Цифра утверждена инвестиционной программой и бюджетом на 2019 год, сообщила пресс-служба предприятия.

Основная часть средств будет направлена капитальные вложения газового холдинга — 963,0 млрд рублей. Расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов составят 151,5 млрд, долгосрочные вложения — 211,2 млрд рублей.

В соответствии с финансовым планом, размер внешних финансовых заимствований составит в следующем году 297,7 млрд рублей. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме.

В компании напомнили, что основные инвестиции будут направлены на финансирование всех ключевых проектов компании. Среди них — развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, строительство газопровода «Сила Сибири» и ряд других.

Читайте также: Газпром приступит к разработке Ковыктинского месторождения в 2019 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газодобыча и транспортировка газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить