Газпром планирует освоить 1,3 трлн рублей инвестиций в 2019 году

Москва, , 09:51 — REGNUM Общий объём освоения инвестиций компанией «Газпром» составит 1,3 трлн рублей в следующем году. Цифра утверждена инвестиционной программой и бюджетом на 2019 год, сообщила пресс-служба предприятия.

Основная часть средств будет направлена капитальные вложения газового холдинга — 963,0 млрд рублей. Расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов составят 151,5 млрд, долгосрочные вложения — 211,2 млрд рублей.

В соответствии с финансовым планом, размер внешних финансовых заимствований составит в следующем году 297,7 млрд рублей. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме.

В компании напомнили, что основные инвестиции будут направлены на финансирование всех ключевых проектов компании. Среди них — развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, строительство газопровода «Сила Сибири» и ряд других.

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