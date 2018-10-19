Газпром приступит к разработке Ковыктинского месторождения в 2019 году

Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Эксплуатационное бурение на Ковыктинском месторождении — крупнейшем по запасам газа в Восточной Сибири — начнется в 2019 году, сообщает 19 октября пресс-служба компании Газпром.

Отмечается, что ход и перспективы сотрудничества по развитию месторождения обсуждались во время встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и губернатора Иркутской области Сергея Левченко в Санкт-Петербурге. В настоящее время на базе Ковыктинского месторождения газовый гигант создает Иркутский центр газодобычи.

В соответствии с планами компании, подача первого газа Ковыктинского месторождения в газопровод «Сила Сибири» состоится в 2022 году. В настоящее время на объектах месторождения закончено строительство четырех разведочных скважин, выполнено 2,46 тысячи кв. километров сейсморазведочных работ методом 3D.

Добавим, Ковыктинское газоконденсатное месторождение является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии.

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