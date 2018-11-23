Котельные ЕАО на грани остановки: нормативный запас угля отсутствует

Биробиджан, , 07:17 — REGNUM Котельные Еврейской АО на грани остановки. Об этом сообщил сегодня главный истопник региона — «Облэнергоремонт». Причина возможной остановки котельных — отсутствие нормативного запаса угля. Власти в срочном порядке выделяют топливо из областного резерва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Отопительный сезон срывается в районах ЕАО из-за отсутствия топлива

«Облэнергоремонт» сообщил сегодня о возможной остановке котельных в Биробиджанском и Облученском районах.

Без тепла могут остаться посёлки Теплоозёрск, Лондоко-завод, Валдгейм, а также несколько медицинских учреждений в столице ЕАО — Биробиджане. У главного истопника ЕАО отсутствует нормативный запас угля, а расчётный счёт заблокирован.

В ситуации, когда в разгаре зима и на улице стоят нешуточные морозы, а главный поставщик тепла не имеет ни угля, ни возможности производить расчёты за него, уже разбирается прокуратура.

«Будут выясняться все обстоятельства, которые способствовали доведению предприятия до такого состояния. Органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации обяжут обеспечить неснижаемый 7-суточный запас угля», — привела слова старшего помощника прокурора ЕАО Жанны Крепкогорской газета «Набат».

По предварительной информации представителя прокуратуры, «угля хватит до завтра».

Если уголь не завезут сегодня, то уже завтра без тепла могут остаться психоневрологический интернат, областная психиатрическая больница, противотуберкулезный диспансер, инфекционная больница, а также населенные пункты Биробиджанского и Облученского районов.

Читайте также: На остановках ЕАО замерзают дети: родители и общественники пикетируют мэрию

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что с поставками угля в котельные ЕАО будут серьёзные проблемы, власти знали давно. По состоянию на 2 октября 2018 года к отопительному сезону были готовы только 106 котельных из 119. Снабжение топливом котельных медицинских учреждений стало поводом для судебного разбирательства, истцом выступала прокуратура области. Суд обязал обеспечить котельные необходимым запасом топлива. С началом отопительного сезона необходимый запас топлива в котельных так и не появился.

Помимо нехватки топлива, большие вопросы вызывает и состояние инженерных сетей, котельных и старой Биробиджанской ТЭЦ — оборудование изношено, во многих населенных пунктах износ достигает 80%.

Помимо состояния системы теплоснабжения и вообще всего жилищно-коммунального комплекса, нарекания жителей вызывает и обеспечение бесперебойными автобусными перевозками. На остановках ЕАО замерзают дети, общественники вынуждены развозить их на такси. Это стало поводом для пикетов у мэрии Биробиджана. Причиной перебоев с пассажирскими перевозками стала затеянная чиновниками оптимизация. Теперь автобусов не хватает не только в областной столице, но и в отдаленных селах, жители которых грозят перекрыть федеральную трассу Чита — Хабаровск, если их проблема не будет решена.