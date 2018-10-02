Отопительный сезон срывается в районах ЕАО из-за отсутствия топлива

Биробиджан, , 11:19 — REGNUM Отопительный сезон в нескольких муниципалитетах ЕАО может быть сорван в связи с отсутствием топлива. Также без угля остаются котельные медицинских учреждений региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отопительный сезон в Еврейской АО начинается с 1 по 10 октября. Между тем, на 2 октября к началу отопительного сезона готовы только 106 котельных из 119. Регион, таким образом, готов к началу отопительной кампании на 89,1%.

По данным МЧС по ЕАО, в ряде муниципальных районов отопительный сезон может быть перенесен по срокам на более позднее время.

На угольные склады завезено 64,822 тонны угля. Это составляет 98,5% от необходимого 45-дневного запаса, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Не хватает топлива и в котельных лечебных учреждений ЕАО. Суд обязал государственное предприятие ЕАО «Облэнергоремонт» создать запас топлива.

Несмотря на то, что отопительный сезон уже начался, нужного запаса угля нет на котельных «Биробиджанского психоневрологического диспансера», инфекционной больницы, противотуберкулезного диспансера и психиатрической больницы. К тому же, в психоневрологическом диспансере труба котельной требует срочной замены по причине изношенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, сообщили в областной прокуратуре ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, жилищно-коммунальный комплекс ЕАО давно вызывает нарекания у жителей региона. Старая Биробиджанская ТЭЦ зимой 2017−2018 годов постоянно выходила из строя, оставляя тысячи людей без тепла в мороз. Инженерные сети изношены до 80%, на муниципальных котельных каждую зиму случаются аварии и перебои с подачей тепла в дома.