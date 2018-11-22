На остановках ЕАО замерзают дети: родители и общественники пикетируют мэрию

Биробиджан, , 04:07 — REGNUM На автобусных остановках в столице ЕАО Биробиджане замерзают дети, а также взрослые пассажиры. «Оптимизация» движения пассажирского транспорта, учинённая мэрией Биробиджана, привела к хаосу. Общественники вынуждены развозить продрогших детей по домам на такси — автобусов не дождаться. Граждане провели пикет у здания мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Жители отдалённых сёл ЕАО пригрозили перекрыть трассу Чита — Хабаровск

С 10 ноября 2018 года автобусы в Биробиджане стали работать по новому расписанию. Мэрия предприняла оптимизацию, как сообщалось, для удобства жителей. Но на практике получилось в точном соответствии со старой поговоркой: хотели как лучше, а получилось как всегда, сообщила газета Набат.

Нововведение от мэрии привело к массовой дезориентации пассажиров и столпотворению на автобусных остановках, особенно в утренние часы.

«Вчера вечером я возвращался домой. Слышу, кто-то меня окликает. Смотрю, наша школьница из посёлка Тукалевский (входит в городской округ Биробиджана), стоит на остановке, вся трясётся от холода. Ребёнок так замёрз, что попросил меня о помощи. Я её завёл в магазин, чтобы она согрелась. Нужного автобуса очень долго не было. Я вызвал такси и отвёз девочку домой. Наши дети замерзают на автобусных остановках каждый день, а чиновники на это никак не реагируют», — рассказал общественник Георгий Нацвлишвили.

Для того, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме замерзающих на остановках детей и взрослых, общественник вышел на пикет к мэрии Биробиджана.

К Георгию Нацвлишвили присоединились и родители детей — школьников.

«В последнее время проблема с автобусами обострилась. Дети на остановках замерзают. Нет первого автобуса, нет второго, а дети стоят в мороз на остановках и терпеливо ждут. Не пешком же им идти — далеко. Звоним диспетчеру — он говорит, что автобусы сломались. Как это могло случиться, чтобы все автобусы сломались? Принимайте меры, меняйте автобусы, реагируйте! Ведь не лето на дворе! На днях наши дети простояли на остановке два часа! А автобусы так и не приехали!», — рассказала многодетная мать Элина Кузнецова.

Пикетчиков в мэрии заметили и пригласили в здание. Выслушав граждан, заместитель мэра Биробиджана Андрей Пивенко согласился, что с введением нового расписания появилось много проблем. Но вместо того, чтобы немедленно броситься эти проблемы устранять — дети ведь замерзают! — чиновник рекомендовал гражданам собрать все жалобы по автобусной проблеме в один список. А потом опять прийти в мэрию. А уж потом чиновники начнут, наконец, разбираться с перевозчиком и искать решение проблемы.

Но «разбираться» и «искать решение проблем», как все мы знаем, чиновники могут месяцами. Так, глядишь, и зима пройдёт. А проблема, с которой нужно «разбираться» — вот она, на каждой остановке: стоит, мёрзнет, кутаясь в шубки и курточки, прыгая, чтобы окончательно не отморозить ноги. Но чиновники эту проблему не видят — им список подавай.

В Биробиджане сегодня с утра — минус 16.

Как сообщало ИА REGNUM, жители отдалённых сёл ЕАО пригрозили перекрыть федеральную трассу Чита — Хабаровск, также из-за проблем с пассажирскими перевозками. «Оптимизаторы» — чиновники лишили селян почти всех автобусов. Больше всего переживают люди за детей — им совсем не на чем ездить в школу. Приобретением специальных школьных автобусов власти ЕАО не озаботились. Жители двух сел пригрозили, что если автобусную проблему власти не решат, они, всеми двумя селами, пойдут к губернатору Александру Левинталю. Пойдут, видимо, пешком — доехать-то не на чем.