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Рынок нефти способен «скорректироваться»

Экономика

… но серьезного изменения цены ждать не стоит

Москва, 22 ноября 2018, 15:58 — REGNUM  На текущей неделе котировки нефти сорта Brent вновь показали существенное снижение и с отметки $67.60 котировки устремились к цене $61.96 за баррель. Факторами снижения стали отказ США вводить санкции против Саудовской Аравии и новости о возможном несогласии РФ в дальнейшем сокращении добычи нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Сергей Муравьев.

«Стоит отметить, что по данным минэерго запасы бензина в США снизились на 1,29 млн баррелей, а темпы роста добычи нефти замедлились и составили 4,8 млн против почти 11 млн баррелей неделей ранее, они и оказали поддержку рынку нефти. Добавим сюда тот факт, что 22 и 23 ноября в США проходит празднование дня благодарения и объемы торговли будут значительно снижены, а значит серьезного изменения цены ждать не стоит», — полагает эксперт.

21 ноября были опубликованы данные по числу буровых установок от Baker Hughes, которые показали снижение на три штуки и подтвердили новости о замедлении роста активности в США. Техническая картина показывает, что уровень поддержки в данный момент располагается на отметке $61,96, где остановилось обвальное падение.

«В данный момент котировки торгуются в «боковике» с диапазоном $63-$64 за баррель. Учитывая новостной фон касаемо снижения темпов роста добычи в США и понижение торговых объемов и ввиду праздников, котировки Brent до конца недели останутся в диапазоне $63-$63,80 за баррель», — считает Муравьев.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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