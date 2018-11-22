Нефть не сможет быстро вырасти после обвала — эксперт

Москва, , 12:45 — REGNUM В ноябре 2018 года Саудовская Аравия вышла на рекордные отметки по добыче нефти, около 11 млн баррелей. С начала октября (скандала вокруг убийства Хашогги) добыча нефти в Саудовской Аравии выросла примерно на 500 тыс. баррелей. Саудиты не связывают этот рост с политическим давлением США, а ссылаются на нефтяные санкции к Ирану, из-за которых мировой рынок якобы лишится 2 млн баррелей, поэтому бурный рост добычи оправдан, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Надо отметить, что добыча нефти активно росла не только в Саудовской Аравии — на рекордные уровни вышли и США, и Россия. Сейчас тройка лидеров по добыче нефти выглядит так: США с 11 млн 700 тыс., Россия с 11 мл. 600 тыс. и Саудовская Аравия с 11 млн баррелей. Предложение нефти динамично растет, с другой стороны, со стороны спроса бурного роста не наблюдается», — отметил эксперт.

Наоборот, все больше сигналов о том, что экономика в Китае, еврозоне замедляется, стали приходить плохие макроэкономические данные и из США. Именно эта дивергенция между предложением и спросом и привела к обвалу цен на нефть. Теперь в руках ОПЕК и России стабилизация рынка.

«В декабре состоится очередное заседание ОПЕК+, где должны рассмотреть вопрос сокращения добычи нефти. По некоторым данным, обсуждать будут сокращение добычи на 1,4 млн баррелей. Если это случится, то нефтяной рынок стабилизируется, но все это случится только в декабре, а пока движение цен вниз продолжится, цели этого движения находятся в районе $58», — полагает Богданов.

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