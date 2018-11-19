Правительство РФ предлагает развивать «усадебный» туризм

Москва, , 14:57 — REGNUM Правительство России предлагает развивать так называемый «усадебный» туризм. Дано указание сформировать пакет предложений и налоговых преференций для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в восстановление российских усадеб. Об этом заявила вице-премьер правительства России Ольга Голодец на Санкт-Петербургском культурном форуме, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По её словам, «усадебный» туризм поможет развивать культурно-познавательного туризм в России. Усадебные комплексы в России посещают свыше 2,4 млн туристов в год. Этот показатель необходимо увеличивать за счет механизма налоговых льгот для инвесторов, возрождающих усадьбы.

По данным Фонда возрождения, сохранения и использования объектов культурного и природного достояния «Национальное наследие», в настоящее время в госреестр включены 3 тыс. усадеб. Работают для посещения туристов 500 усадеб, а 90% находится в неудовлетворительном состоянии.

Голодец поручила Ростуризму до 20 декабря 2018 года сформировать пакет предложений к законодательной базе, решающей вопрос собственности. Кроме того, в этот же срок поручено сформировать предложения, связанные с налоговыми преференциями для инвесторов, желающих восстанавливать усадьбы.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический. Так, гастрономический туризм в Арктике заинтересовал ряд стран членов Совета Баренцева/Евроарктического региона.

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