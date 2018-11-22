Судебный спор за нижегородскую котельную завершился не в пользу властей

р.п. Вача, Нижегородская область, , 11:27 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области отказал комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Вачского муниципального района Нижегородской области в изъятии котельной, теплотрассы, компрессорной станции и участка у ПАО «Труд», над которым навис риск банкротства. Решение суда пока в законную не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в середине июля 2018 года районные власти обратились с иском, которым попытались изъять теплоснабжающее имущество предприятия, отсчитавшего почти 200 лет работы. ПАО «Труд», с конца октября 2018 года находящееся в рамках процедуры банкротства под наблюдением, входит в число основных должников среди промышленных предприятий за газ. На начало ноября 2018 года общество задолжало АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» 11 млн рублей.

Банкротный иск к ПАО был подан рядом компаний и его работниками, которым общество задолжало. В конце октября 2018 года иск одного из сотрудников был удовлетворен и предприятие, на котором работают более 600 сотрудников, попало под наблюдение. Первый этап процедуры несостоятельности продлится до 28 февраля 2019 года, но компания пытается обжаловать вердикт. Апелляционная жалоба подана, но дата слушаний пока не назначена.

19 ноября 2018 года суд также назначил судебное заседание по рассмотрению заявления АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» о включении задолженности в размере 6 232 170 рублей 25 копеек в реестр требований кредиторов ПАО «Труд». Слушания пройдут 24 января 2019 года.

Тем временем ещё один поставщик коммунальных услуг обратился к ПАО с иском. ПАО «ТНС энерго НН» требует взыскать с должника 223 792,63 рубля. Дело принято к производству.

Растёт число кредиторов и в рамках банкротного дела.

Районные власти для недопущения срыва отопительного сезона попытались через суд обратить взыскание на имущество ПАО «Труд» в р. п. Вача, в числе которого — здание центральной котельной со всем установленным на ней оборудованием, теплотрасса к водогрейному котлу протяженностью 1538 метров, компрессорная станция и участок, на котором они расположены.

Суд 21 ноября 2018 года отклонил иск полностью. Решение пока не изготовлено и в силу не вступило, поэтому может быть обжаловано.

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