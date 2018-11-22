Четверг, 22 Ноября 2018 года
08:48:07 МСК

Медведев утвердил передачу акций ОАК госкорпорации Ростех

Экономика

Это позволит государству сконцентрировать основные научно-производственные мощности в области авиастроения

Медведев утвердил передачу акций ОАК госкорпорации Ростех
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 22 ноября 2018, 07:41 — REGNUM  Во исполнение указа президента РФ Владимира Путина 92,31% акций «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) будут переданы госкорпорации Ростех. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано 22 ноября на сайте российского правительства.

В тексте документа сообщается, что передача ценных бумаг ОАК Ростеху позволит государству сконцентрировать «основные научно-производственные мощности в области авиастроения», а также в целом будет способствовать развитию отечественного авиапрома.

Напомним, указ о передаче 92,31% акций ОАК в капитал Ростеха Владимир Путин подписал в октябре текущего года. Согласно документу, передача ценных бумаг должна состояться в течение полутора лет.

Читайте также: Путин перевел ОАК в распоряжение Ростеха

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить