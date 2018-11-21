Цены на нефть подскочили после обвала

Москва, , 16:05 — REGNUM Нефть сегодня, 21 ноября, подскочила более чем на 1%, чтобы отбить часть шестипроцентного падения предыдущего дня, поднятого сообщением о неожиданном снижении запасов товарной нефти в США и рекордном объеме импорта индийской нефти (почти в 5 миллионов баррелей в день), заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов.

«Но инвесторы остались на грани, поскольку Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о беспрецедентной неопределенности на рынках нефти из-за сложной экономической ситуации и политического риска. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) настаивает на сокращении предложения в размере от 1 до 1,4 млн баррелей в сутки для предотвращения повторения избытка, как это было в 2014 году», — пояснил эксперт.

Объективно стоит ожидать дальнейшей слабости нефтяного рынка, пока реакция ОПЕК и ОПЕК + (6 декабря) и саммита G20 (30 ноября / 1 декабря) не станет более ясной. Крупные инвесторы и нефтетрейдеры обеспокоены неопределенной ситуацией и пытаются выводить средства из столь рискованных активов. В ближайшей перспективе цены на нефть будут незначительно корректироваться, но в целом находиться под давлением.

«Стоит также отметить, что ценовой уровень $62 за баррель для марки Brent является важной поддержкой, поскольку с начала февраля текущего года данная цена была крайне интересна для крупных инвесторов. Удержание выше данного уровня позволит предположить, что инвесторы вернулись на рынок и начали закупки фьючерсов на нефть в данной ценовой зоне. Для сланцевой нефти WTI таким уровнем будет служить цена $42 за баррель», — считает Гасанов.

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