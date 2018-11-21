Нефть может достичь уровня $60 – эксперт

Москва, , 12:53 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, продолжается нисходящая динамика по нефти. За 20 ноября просадка по Brent составила более $4,5. С начала недели $5,5. С октября падение стоимости барреля нефть Brent составило почти $25, или 28%. Причины были как политические, вербальные, так и традиционные, которые основаны на экономическом законе спроса и предложения, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

«Так, в мире нефтетрейдеры наблюдали, что растет объем предложения, а спрос не растет. Обязательно учитывали настроения Трампа, со своей агрессивной политикой давления на ОПЕК с целью не допустить решений о снижении объёмов добычи нефти в мире. Кроме того, индекс доллара США все это время находится в восходящей тенденции (за последние два месяца +3%, а с начала текущего года в целом +5,3%)», — пояснил эксперт.

Из новостей на 21 ноября я драйверами падения цен на рынке энергоресурсов будут данные по рынку труда США (публикация назначена на 16:30 по мск) и запасы сырой нефти, бензина и мазута в США (релиз в 18:30 по мск).

«Техническими целями падения цен на энергоресурсы будут такие: для Brent отметка $60−61. По оценкам МВФ, баррель Brent может достичь уровня $60, для WTI $49−53,40 — это важные технические поддержки к которым будут стремиться продавцы. Цели падения на 2018 год еще не реализованы, и стоит ждать новые распродажи. После реализации этих уровней, более вероятно, что начнется логичная коррекция на 20−25%», — считает Авинов.

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