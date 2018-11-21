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Каждый десятый житель России оплачивает налоги с опозданием — Сбербанк

Экономика

В финансовой организации подчеркнули, что у населения в целом растет «просрочка» по имущественным налогам

Каждый десятый житель России оплачивает налоги с опозданием — Сбербанк
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сбербанк

Москва, 21 ноября 2018, 15:41 — REGNUM  С оплатой имущественных налогов задерживаются около 10% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Сбербанком.

В финансовой организации подчеркнули, что у населения в целом растет «просрочка» по имущественным налогам.

«Доля выплат, по которым были начислены налоги и штрафы за 10 месяцев 2018 года, составила 18,7%», — говорится в сообщении.

Также в Сбербанке отметили, что не менее 12 млн жителей страны оплачивают имущественные налоги с опозданием.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении до 2022 года срока невыплаты компенсации денежных средств, которые были на счетах Сбербанка в советское время.

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