Каждый десятый житель России оплачивает налоги с опозданием — Сбербанк

Москва, , 15:41 — REGNUM С оплатой имущественных налогов задерживаются около 10% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Сбербанком.

В финансовой организации подчеркнули, что у населения в целом растет «просрочка» по имущественным налогам.

«Доля выплат, по которым были начислены налоги и штрафы за 10 месяцев 2018 года, составила 18,7%», — говорится в сообщении.

Также в Сбербанке отметили, что не менее 12 млн жителей страны оплачивают имущественные налоги с опозданием.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении до 2022 года срока невыплаты компенсации денежных средств, которые были на счетах Сбербанка в советское время.

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