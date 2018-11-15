Госдума снова переносит дату возврата долгов по советским вкладам

Москва, , 10:41 — REGNUM Закон о продлении срока невыплаты компенсации денежных средств, которые был на счетах Сбербанка в советское время, до 2022 года, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Закон направлен на предоставление государству права отсрочить выплату долгов гражданам. Речь идет о средствах, которые лежали на счетах Сбербанка до 20 июня 1991 года и которые сгорели. Государство обязалось вернуть эти средства еще в 2003 году, однако затем каждый год переносит дату выплаты долга. Теперь ждать выплат придется до 2022 года.

Главной причиной такого переноса правительство называет недостаточность средств в федеральном бюджете. Так, для перевода всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства в 2019 году потребуется порядка 43,82 трлн рублей, в 2020 году — 45,4 трлн рублей, а в 2021 году — 47,22 трлн рублей.