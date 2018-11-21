Эксперт: Бизнесу в России мешают припоноотечественные трудности

Москва, , 14:21 — REGNUM Бизнес — штука сложная и в России не исключение. И предпринимателя в стране ждут сложности не только в виде задач, которые перед ним стоят. Ведь ему нужно подгонять продукт под рынок. Отличаться от всех. Знать свой рынок. Разбираться, продает он товар в Россию, Белоруссию, Францию или в Китай. Фокусироваться на своих сильных сторонах и т. д. — вот такие трудности стоят перед предпринимателями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Алексей Игнатенко.

Есть ещё ряд трудностей припоноотечественного образца, которые необходимо преодолевать российским предпринимателям для успешного ведения бизнеса:

1. Бизнес-среда. К примеру, в Новой Зеландии, зарегистрировать бизнес занимает 10 минут. Нужно только зайти на сайт и оплатить процедуру регистрации пластиковой картой. Никаких печатей и очередей.

2. Бизнес-язык — английский. Не нужно говорить на нем идеально, но нужно просто говорить так, как это делают бизнесмены из других стран. Уровень английского в России очень низкий, без него предприниматели будут вынуждены ограничиться продажами в России и СНГ.

3. Перемещение товаров в и из России — дело сложное. В докладе Всемирного банка DoingBusiness говорится, что вести торговлю с Россией для заграничных компаний очень-очень сложно (по этому показателю страна занимает одно из последних мест в рейтинге).

4. В настоящее время у российской экономики все хорошо, нефтяные деньги наполняют российские банки (нефть по $60), поэтому в стране имеется капитал для совершения инвестиций. Однако в России высокие ставки по кредитам, так что рассчитываться сложно. Да и общий принцип: «Денег нет, но вы держитесь» никто не отменял.

5. В России невыгодно производить. По оценкам PWC, налоговая нагрузка на российские компании на 7,4% выше среднемировой — по ее уровню страна находится на 143 месте из 189. Консолидированная прибыль всего малого и среднего бизнеса сопоставима с прибылью одного Газпрома. По данным ФНС, прошлый финансовый год каждая четвертая компания закончила с убытком. По производительности труда мы можем конкурировать с другими странами только в торговле. Фактически российская экономика превращается в экономику торговли и экспорта сырья, а не производства.

6. Контроль со стороны различных государственных структур, которые любят «кошмарить» бизнес. За год проводится почти 3 млн проверок, при этом почти половина — внеплановые. Что провоцирует рост теневого сектора, в котором работают до 51% малых и средних предприятий. Другими словами, 51% предприятий платят госструктурам, чтобы их просто не трогали и позволили работать.

7. Технологическая отсталость. Износ основных производственных фондов в российской экономике приближается к 50%, а ВВП РФ состоит из сферы услуг и нефтедобычи.

«Если подводить итог, бизнесу в России очень тяжело, и заниматься производством не выгодно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по информации в СМИ, эксперты Московской школы управления «Сколково» и инвестиционной группы UCP оценили 30 крупнейших экономик мира, производящих 82% мирового ВВП, с точки зрения стоимости бизнеса. Россия оказалась на 27-м месте с индексом 29,26 при максимуме в 100.

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