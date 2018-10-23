Идеи Путина о малом бизнесе нереализуемы при нынешнем госуправлении: мнение

Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Призыв президента к формированию «дружественной» для малого бизнеса среды можно только приветствовать, но чтобы реализовать его идеи, нужно внести значительные изменения в систему госуправления, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 23 октября, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров, комментируя заявления, сделанные Владимиром Путиным в ходе выступления на форму «Малый бизнес — национальный проект».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент призвал правительство и профильные объединения упростить все процедуры создания и ведения бизнеса и сделать их необременительными и дружественными для предпринимателя, максимально использовать возможности цифровых технологий для создания комфортной для бизнеса среды, а также установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний, чтобы у чиновников не было возможности «тихой сапой» нагружать бизнес.

Президент сказал всё совершенно правильно, мы его поддерживаем. Но как все это реализовать? У нас уже десять лет происходит рост государственного аппарата. Чиновники должны чем-то заниматься. Появление каждого нового ведомства означает появление новых законов. Общее число пунктов, по которым можно трепать нервы малому бизнесу, не снижается, а растет.

Другими словами, при нынешней системе управления реализация этих идей затруднительна. Чтобы среда обитания малого бизнеса улучшалась, нужно сокращать государственный аппарат. Президент об этом ранее тоже говорил.

Кроме того, необходимо, чтобы судьба муниципальных и районных властей зависела от того, как себя чувствует работающий на их территории малый бизнес. Сейчас у них нет ни полномочий, ни заинтересованности. В нынешних условиях заставлять их можно только палкой. А нужно, чтобы сформировалась простая цепочка: не обеспечил нормальную среду для бизнеса — не наполнил бюджет — не выполнил обещания — не выиграл следующие выборы.

Есть и другие важные пункты. Тарифы госмонополий как росли, так и растут. Проблемы в правоохранительной системе как были, так и остаются. Программы поддержки малых предпринимателей сводятся к раздаче денег некоторым бизнесменам, а этот способ не работает. Все эти вещи должны быть исправлены, тогда и станет возможным то, к чему совершенно справедливо призывает президент, — отметил Федоров.