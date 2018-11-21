МЭР РФ: профицит бюджета РФ в 2018 году составит около 3%

Москва, , 12:51 — REGNUM В случае сохранения среднегодовой цены на нефть на уровне $70 за баррель профицит федерального бюджета России в 2018 году составит около 3% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом в ходе инвестиционного форума Абу-Даби — Москва заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«В этом году Россия будет иметь профицит бюджета порядка 3% ВВП при среднегодовой цене на нефть $70 за баррель», — подчеркнул российский министр.

Также глава МЭР добавил, что в условиях современной экономической модели России курс рубля практически не зависит от цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что по итогам 2018 года инфляция в России может превысить 3,4%, которые ранее были заложены в прогнозе.

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