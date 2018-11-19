Инфляция по итогам 2018 года превысит прогноз в 3,4% — Орешкин

Москва, , 13:03 — REGNUM По итогам 2018 года инфляция в России может превысить 3,4%, которые ранее были заложены в прогнозе. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

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Он отметил, что риски инфляции относительно утверждённого прогноза не очень сильно, но смещены вверх. Это связано с глобальными рынками и возможными санкциями, уточнил Орешкин.

«Курс в той части, которая влияет на инфляцию, уже во многом сформировался. Если даже прогноз по курсу может исполниться на конец года, то это уже на инфляцию этого года сильного влияния не окажет», — уточнил глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по расчётам Минэкономразвития, инфляция в 2019 году выйдет за пределы целевого значения в 4% и достигнет 4,3%. При этом в правительстве РФ ожидают, что из-за увеличения ставки НДС с 18% до 20% в начале 2019 года инфляция достигнет 5,5%. При этом к концу 2019 года показатель все же достигнет прогнозных значений.

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Добавим, что, по данным Росстата, в России за неделю (7−12 ноября) потребительские цены выросли на 0,2%. Недельная инфляция ускорилась после замедления до 0,1% на предыдущих двух неделях. С начала ноября цены выросли на 0,3%. С начала 2018 года — на 3,2%.

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