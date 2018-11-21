Глава ФНС: старые схемы обналичивания уже не работают

Москва, , 09:16 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает способы противодействия новым схемам незаконного обналичивания денег, старые схемы уже не работают. Об этом рассказал глава ФНС Михаил Мишустин, пишут 21 ноября «Ведомости».

В новых схемах ухода от налогов задействуются криптовалюты, специальные платежные системы, пояснил он. Их пытаются применить и физические лица, и компании.

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Прежние способы обналичивания не работают благодаря усилиям Центробанка, Росфинмониторинга и правоохранительных органов. То, что существовало в конце 2000-х годов, ушло в прошлое, добавил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ЦБ РФ назвали строительную отрасль сферой, формирующей наибольший спрос на «теневые финансовые услуги». Строительный сектор, по их оценкам, «потребляет» до 30% денег, связанных с обналичиванием, нелегальным выводом за границу и другими криминальными сферами. Еще 21% нелегальных денег потребляется в сфере услуг.

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