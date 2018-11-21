У нефти нет весомых причин для подорожания – эксперт

Москва, , 07:12 — REGNUM На торгах в Лондоне 20 ноября цена барреля нефти сорта Brent снова рухнула. На этот раз черное золото подешевело на 4,8%, до $63,8 за баррель. На нефтяной рынок сейчас влияют три основных фактора, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Первый — высокий объем предложения нефти. Второй — ожидания решений по сокращению добычи, которое может быть принято на саммите ОПЕК в декабре, но действительно ли будет принято — неясно. Третий — негатив, поступающий с фондового рынка США и мировых фондовых рынков. Таким образом, в краткосрочном периоде у нефти весомых причин для подорожания пока нет.

Ситуация должна проясниться в декабре после саммита ОПЕК. Однако окончательное решение по сокращению добычи нефти будет принято только на саммите ОПЕК, назначенном на 5 декабря. В долгосрочном аспекте факторы, способствующие росту цены на нефть, неизбежно проявятся, но не сейчас, пока предложение превышает спрос. Цена нефти на каждых новых торгах обновляет исторические минимумы 2018 года. Актуальный торговый диапазон для Brent на сегодня, 21 ноября, находится на уровнях в $63−65 за баррель.

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