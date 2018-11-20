Нефть катится вниз — Brent уже $62 за баррель

Лондон, , 23:00 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают обрушение — за день торгов «черное золото» обесценилось более чем на 6%, 20 ноября передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на $4,50 (6,7%) до $62,29 за баррель. «Международный эталон» уже снижался до $61,71 за баррель, что является самым низким значением с декабря 2017 года.

Нефть марки WTI подешевела на $3,90 (6,8%), до $53,30 за баррель. В ходе торгов цена на WTI опускалась до $52,77 за баррель — «антирекорда» октября 2017 года.

Читайте также: Нефть Brent обрушилась до $64 за баррель