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Нефть катится вниз — Brent уже $62 за баррель

Экономика

«Международный эталон» достигал минимума в $61,71 за баррель

Лондон, 20 ноября 2018, 23:00 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают обрушение — за день торгов «черное золото» обесценилось более чем на 6%, 20 ноября передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на $4,50 (6,7%) до $62,29 за баррель. «Международный эталон» уже снижался до $61,71 за баррель, что является самым низким значением с декабря 2017 года.

Нефть марки WTI подешевела на $3,90 (6,8%), до $53,30 за баррель. В ходе торгов цена на WTI опускалась до $52,77 за баррель — «антирекорда» октября 2017 года.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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