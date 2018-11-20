МЭА: На рынке нефти — «беспрецедентная неопределенность»

Осло, , 18:34 — REGNUM Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляет о «беспрецедентной неопределенности» на мировом нефтяном рынке, 20 ноября передает агентство Reuters.

«Мы вступаем в период беспрецедентной неопределенности на рынке нефти», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль на конференции в Норвегии.

Бироль считает, что цену на нефть в настоящее время всё в большей степени определяет «геополитическая неопределенность».

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