BNP Paribas опубликовал прогноз по ценам на нефть в 2019 году

Париж, , 18:24 — REGNUM BNP Paribas опубликовал прогноз по нефтяным ценам к концу 2018 года и в 2019 году, 20 ноября передает агентство Reuters.

Французский банк ожидает сокращения производства стран ОПЕК и восстановления цены Brent до $80 за баррель к концу текущего года.

«Мы ожидаем, что в 2019 году нефть WTI будет стоить в среднем 69 долларов за баррель, а Brent — 76 долларов за баррель», — также говорится в заявлении банка.

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