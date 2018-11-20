Российские эксперты завершили этап сопроводительных работ на АЭС Куданкулам

Москва, , 13:12 — REGNUM Сотрудники института сварки и неразрушающего контроля государственного научного центра России АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в Атомэнергомаш) завершили работы на этапе планово-предупредительного ремонта первого блока АЭС Куданкулам в Индии, сообщает 20 ноября пресс-служба предприятия.

Эксперты сопровождали планово-предупредительный ремонт первого энергоблока в части сварки и неразрушающего контроля. Сам ремонт осуществляла хорватская компания HRID Ltd., а ЦНИИТМАШ обеспечил ее сопровождение в качестве головной материаловедческой организации госкорпорации «Росатом».

"Наши эксперты и специалисты с 2000 года консультируют коллег с Куданкулам в методической и технической части: они сопровождали монтаж блока, в частности, принимали участие в приемочных испытаниях автоматизированных систем неразрушающего контроля», — пояснил заместитель директора Института неразрушающих методов исследования металлов Антон Разыграев.

Планово-предупредительный ремонт оборудования атомной станции осуществляется в целях поддержания его технического состояния и надёжности на заданном уровне, восстановления ресурсных характеристик, обеспечения соответствия атомной станции требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации. Он проводится по утвержденным планам и графикам ремонта, ведомостям объема ремонта энергоблоков, согласно требованиям нормативно-технической документации.

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