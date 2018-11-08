Научный центр ЦНИИТМАШ подтвердил статус московского технопарка

Москва, , 14:21 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения (АО «НПО «ЦНИИТМАШ») с расположенным на его площадке имущественным комплексом останется технопарком ещё на год, сообщила 8 ноября пресс-служба института.

Решение о подтверждении статуса приняли в правительстве Москвы. В институте сообщили, что необходимость подтверждения статуса столичного технопарка возникла впервые, хотя резиденты научного центра проходят такую процедуру ежегодно.

«Основа политики формирования списка резидентов технопарка связана с возможностью кооперации близких друг другу компаний, организации взаимно полезного сотрудничества. Сегодня практически все площади сданы в аренду и эффективно используются, поскольку в ЦНИИТМАШ создана хорошая инфраструктура для плодотворного межотраслевого сотрудничества», — отметил исполнительный директор ЦНИИТМАШ Денис Березин.

Статус технопарка был присвоен научному центру ЦНИИТМАШ распоряжением Правительства Москвы летом 2017 года. В настоящее время на территории технопарка работает 34 резидента с общим числом сотрудников 1,5 тысячи человек. Имущественный комплекс ЦНИИТМАШ объединяет 18 объектов капитального строительства общей площадью более 56 тысяч кв.м.

Технопарк обладает развитой инфраструктурой, в нем созданы центры коллективного пользования: многопрофильный аттестационный центр, научно-техническая библиотека, лаборатории химического и спектрального анализа, центр молодежного творчества, просторные конференц-залы и переговорные.